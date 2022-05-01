أكثر من 106 آلاف من الألمان يوقعون عريضة تطالب بعدم نقل الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا

ازداد عدد الألمان الذي وقعوا عريضة تطالب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعدم نقل الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، وبلغ العدد حتى اليوم الأحد 106.646 شخصا.

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فقد وجه نحو 30 من رجال الثقافة والفن الألمان، وبينهم صحافيون وموسيقيون وممثلون، والكاتب المشهور مارتين فالزر، الجمعة الماضية، رسالة مكشوفة إلى شولتس يدعونه فيها إلى عدم إرسال الأسلحة الثقيلة إلى كييف. وأشار مؤلفو الرسالة، التي تم نشر نصها الكامل على موقع مجلة "إيما" الألمانية، إلى أن تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نشوب حرب عالمية ثالثة. لكنهم في الوقت نفسه عبروا عن دعمهم لجهود شولتس الهادفة إلى منع تحول الأزمة الأوكرانية إلى نزاع عالمي جديد.

وجاء في الرسالة: "لذلك نأمل بأنك ستتذكر موقفك المبدئي ولن ترسل بشكل مباشر أو غير مباشر المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.. ونحن ندعوك لعمل كل ما بوسعك لتحقيق وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، كما ندعوا لإيجاد حل وسط مقبول لكلا الجانبين".

كما حذر مؤلفو الرسالة المشتركة من أن إمدادات المزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف قد تجعل ألمانيا طرفا في النزاع.

المصدر: تاس