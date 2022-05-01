متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة الخارجية الألمانية (فيديو)

حاول حوالي 150 شخصا التشويش على خطاب وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن أوكرانيا، في ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية بشمال ألمانيا.

وخلال خطاب ألقته في ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية أمام حشد من 1000 شخص، تحدثت الوزيرة عن دعم توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.

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وبحسب الشرطة، حاول المتظاهرون التشويش على حديث الوزيرة بدق صفارات الإنذار والهتاف بعبارات "مثيرة حرب" و"كاذبة".

واعتمد البوندستاغ يوم الخميس بيانا دعا فيه الحكومة إلى تقديم دعم شامل لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الأسلحة الثقيلة.

وتم تبني القرار بعد عدة أسابيع من الجدل في ألمانيا حول توريد الأسلحة إلى كييف، إذ انتقد بعض السياسيين من الائتلاف الحاكم الحكومة، لعدم الحسم في توريد الأسلحة.

المصدر: نوفوستي