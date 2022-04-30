بعد رفضها الدفع بالروبل.. فنلندا تستعد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي

كشفت صحيفة Helsingin Sanomat عن استعدادات تجريها الحكومة والشركات الفنلندية تحسبا لانقطاع واردات الغاز الطبيعي من روسيا في شهر مايو الجاري.

ووفقا للصحيفة الفنلندية، طلبت شركة "غازبروم" الروسية من شركة الغاز الفنلندية الحكومية Gasum الاستجابة لطلب دفع ثمن الغاز بالروبل حتى 20 مايو، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يتوقف تدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى فنلندا ومعظم دول أوروبا في 21 مايو".

ويستخدم الغاز في فنلندا بشكل رئيسي في الصناعة، وأكبر المستخدمين هم شركات الصناعات الكيماوية وصناعة الأخشاب. ووفقا لمسؤولين فنلنديين، في حالة إغلاق خط أنابيب الغاز الروسي، سيكون من الضروري البحث عن إمدادات بديلة، على سبيل المثال، عبر خط أنابيب غاز Baltic Connector، وإلا فستضطر البلاد لتقليص الإنتاج.

وتستعد بعض الشركات بالفعل لاحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا. فشركة Neste، وهي أحد أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي الروسي في فنلندا، تجري تجارب على استخدام البروبان كبديل للغاز الطبيعي في مصفاتها في بورفو.

ووفقا لوزير ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي تيوتي توبوراينين، اتخذت فنلندا ​​في 27 أبريل قرارا سياسيا بعدم دفع ثمن الغاز بالروبل، وذلك ردا على رسالة تلقتها شركة Gasum من شركة "غازبروم"، أعلنت فيه موسكو شروط تعاقد جديدة، تتعلق بدفع ثمن الغاز بالروبل.

المصدر: "نوفوستي"