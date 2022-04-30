شاهد.. ولادة كنغر نادر في حديقة حيوانات أمريكية!

شهدت حديقة الحيوانات بمدينة برونكس الأمريكية ولادة كنغر من فصيلة نادرة ، هي الأولى منذ عام 2008.

وقال جيم بريهيني، مدير الحديقة الأمريكية في بيان، أمس الجمعة، إن ولادة الكنغر الصغير، وهو من فصيلة الكنغر الشجري، "حدث مذهل تشهده حديقة برونكس للحيوانات، وفرصة فريدة للناس لمشاهدة أحد أكثر التكيفات التطورية المذهلة للطبيعة".

والموطن الأصلي لكنغر ماتشي الشجري هو بابوا نيو غينيا، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وهو من الجرابيات ساكنة الشجر، ويعيش في الغابات المطيرة الجبلية.

وهذه الفصيلة أصغر بكثير من الكنغر الأحمر الأسترالي الشهير. ويزن الذكر البالغ لكنغر ماتشي الشجري بين 9 و11 كيلوغراما.

Officials at the @BronxZoo have announced the birth of an endangered baby tree kangaroo.



The zoo director's called the birth of the Matschie’s tree kangaroo joey a unique opportunity to observe “one of nature’s most intriguing evolutionary adaptations.” https://t.co/H9anhWwvQMpic.twitter.com/1fXE8bsKxn — The Associated Press (@AP) April 29, 2022

وأضاف بريهيني: "في هذه المرحلة من التطور، يقضي الصغير الكثير من الوقت في جراب أمه ولا تظهر منه سوى رأسه. وفيما يكبر، سيبدأ في استكشاف بيئته وقضاء أوقات قصيرة خارج الجراب".

ويعتقد نشطاء الحفاظ على البيئة والطبيعة أن أقل من 2500 حيوان من كنغر ماتشي الشجري ما زالت تعيش في البرية. وهي مهددة بالانقراض بسبب تدمير موطنها والصيد والأنشطة البشرية الأخرى.

المصدر: أب