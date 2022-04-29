اندلاع مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأن قوات إسرائيلية اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة باب المغاربة وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المرابطين.

ويتزامن التصعيد الإسرائيلي مع توافد عشرات الحافلات التي تقل الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في آخر جمعة من رمضان.

RT

RT

المصدر: صوت الأقصى