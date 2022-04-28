مسؤول إيطالي سابق: سياسة الغرب تجاه روسيا فشلت

صرح جوليانو أتامو، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية الإيطالية، أن التطورات الأخيرة في أوكرانيا تدل على الفشل الجدي لسياسة الغرب تجاه روسيا.

وقال في حديثه لصحيفة "Venerdi" الأسبوعية الذي نشرت مقتطعات منه في صحيفة "La Repubblica"، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أشعر بأسف عميق، وكذلك بذنب، إذ أننا لم نفعل ما يكفي في الماضي لمنع حدوث ذلك".

وذكر أماتو أنه كان خلال فترة توليه منصب رئيس وزراء إيطاليا استقبل في يونيو عام 2000 في روما فلاديمير بوتين، الذي كان قد تم انتخابه قبل عدة أشهر من ذلك رئيسا لروسيا. وأضاف: "إنه كان شابا وتحدث عن الاهتمامات المشتركة التي يجب أن نقدرها من أجل العمل معا. وهذه الفرصة ضاعت".

وأوضح: "عندما انتهت الحرب الباردة، كان من الضروري أن نحدد المصالح المشتركة للأوروبيين والروس. ومع الأخذ بعين الاعتبار أنهم (الروس) كانوا يبحثون عن مكان لهم، كان يجب علينا أن ننشئ نظاما مشتركا للأمن والدفاع يؤسس على المصالح الحيوية للأوروبيين والروس والأمريكيين".

وبعد إدانته العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أشار أماتو إلى أنه "يشعر بثقل فشل أوروبا والغرب كله". ولم يوافق في الوقت ذاته على الاعتقاد بأن الغرب يقع حاليا في حالة حرب مع روسيا.

ودقق: "لا، لسنا في حالة حرب. نحن نقدم المساعدة العسكرية فقط لدولة متحاربة. لكننا لم نعلن الحرب على أحد، ولا أحد يعتبر نفسه في حالة حرب معنا". وتابع في الوقت ذاته: "بالنسبة لنا نحن الأوروبيين، انتهت فترة طويلة من السلام".

المصدر: نوفوستي