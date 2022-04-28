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مصرع 4 أشخاص جراء انهيار جسر في الفلبين

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مصرع 4 أشخاص جراء انهيار جسر في الفلبين
AP
الفلبين، أرشيف
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قتل 4 أشخاص جراء حادث انهيار جسر كالارين في جزيرة بوخول الفلبينية.

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وقالت شرطة خفر السواحل المحلية، اليوم الخميس، إن أسباب الحادث، وفق المعلومات التمهيدية، تعود إلى أن الجسر لم يستطع تحمل ثقل حركة المرور التي تراكمت عليه بسبب الازدحام المروري.

وأضافت أن انهيار الجسر أدى إلى سقوط 12 سيارة في النهر، مشيرة إلى أن رجال الطوارئ تمكنوا من إنقاذ 18 شخصا. ولقي 4 أشخاص منهم مصرعهم أثناء عملية نقلهم إلى المستشفى القريب.

ولا تزال أعمال البحث في مكان الحادث مستمرة.

المصدر: تاس

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