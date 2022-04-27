وزيرا المالية التركي والسعودي يبحثان التعاون بين البلدين

بحث وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي في اتصال مرئي أجراه اليوم الأربعاء مع نظيره السعودي محمد الجدعان، تطوير التعاون الاقتصادي بين أنقرة والرياض.

وقال الوزير التركي: "تبادلنا الأفكار التي من شأنها تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار".

ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل أخرى عن فحوى الاتصال، الذي يأتي قبيل أنباء غير رسمية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض.

المصدر: "الأناضول"