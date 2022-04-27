حزب المحافظين البريطاني يحقق في مزاعم مشاهدة نائب لمواد إباحية إلى جانب وزيرة في مجلس العموم

يحقق حزب المحافظين البريطاني في مزاعم بأن عضوا في البرلمان ينتمي للحزب قد شاهد مواد إباحية على هاتفه المحمول أثناء جلوسه بجوار وزيرة في مجلس العموم.

وأفادت هيئة البث البريطانية BBC بأن الوزيرة أثارت هذه الواقعة في اجتماع دوري لنواب البرلمان من حزب المحافظين مساء الثلاثاء الماضي، وأيد نائب آخر ما قالته الوزيرة.

وأعطي اسم النائب المتهم بمشاهدة المواد الإباحية لكريس هيتون-هاريس، المسؤول عن شؤون الانضباط بالحزب. وقالت المتحدثة باسمه إنه "يبحث الأمر"، مشددة على أن "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيتخذ إجراء في هذا الشأن".

ولم يكشف عن اسم النائب الخاضع للتحقيق علانية، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان عضوا في الحكومة أم لا.

وفي جلسة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء بمجلس العموم، قالت النائبة عن حزب الخضر، كارولين لوكاس، إن 56 نائبا يخضعون للتحقيق من قبل السلطات البرلمانية بتهمة سوء السلوك الجنسي، بما في ذلك ثلاثة وزراء بالحكومة.

وسألت لوكاس رئيس الوزراء بوريس جونسون عما إذا كان سوء السلوك الجنسي يعد سببا للفصل من البرلمان بموجب القانون الوزاري.

ورد جونسون بأنه "لا يمكن التسامح مع التحرش الجنسي" وبأنه "سبب للفصل".

المصدر: BBC