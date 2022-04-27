ما علاقة تركيا؟.. زوجة ياروشينكو تكشف تفاصيل صفقة تبادله مقابل مواطن أمريكي

أعلنت فيكتوريا ياروشينكو، زوجة المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو المدان في الولايات المتحدة، أن صفقة تبادل زوجها مقابل المواطن الأمريكي تمت اليوم الأربعاء في الأراضي التركية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فيكتوريا ياروشينكو قولها: "تمت صفقة التبادل في تركيا... واليوم سأستقبله في مطار بموسكو بعد ساعتين".

وأضافت أنها كانت تعرف عن الصفقة المخططة مسبقا.

من جانبه أكد جووي ريد، والد الطالب الأمريكي تريفور راودي ريد، الذي تم تبادل ياروشينكو مقابله، حدوث صفقة التبادل في تركيا. وأضاف: "جاءوا إلى تركيا... ثم وقفت طائرة أمريكية بجانب طائرة روسية وكان سجينان يمشيان في نفس الوقت، تماما كما في الأفلام".

المصدر: نوفوستي