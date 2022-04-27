بايدن يؤكد عودة سجين أمريكي من روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المواطن الأمريكي المسجون لدى روسيا، تريفور ريد، في طريق العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكد أن السلطات الأمريكية ستواصل سعيها لإعادة السجين الآخر، بول ويلان، وغيره من الأمريكيين المدانين في روسيا إلى بلادهم.

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وقد أطلق سراح السجين الأمريكي، تريفور ريد، من روسيا في صفقة لتبادل السجناء، وهو ضابط مشاة بحرية أمريكي سابق، محتجز لدى روسيا منذ عام 2019.

وقالت عائلة ريد في بيان لها: "لقد كانت عائلتنا تعيش كابوسا، واليوم استجيبت دعواتنا، وتريفور في طريق عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسلام".

من جانبها صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الإفراج يأتي كجزء من صفقة لتبادل السجناء، مع المواطن الروسي، قنسطنطين ياروشينكو. وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بأن تبادل ريد وياروشينكو قد تم بمساعدة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لم يحدد الدول التي شاركت في التنسيق وحجم المساعدة التي قدمتها لإتمام هذه الصفقة.

وكان ريد يقضي حكما بالسجن لمدة 9 سنوات أصدرته المحكمة الروسية في يوليو 2020 بتهمة تعريض حياة وصحة ضابط شرطة روسي للخطر أثناء مشاجرة.

المصدر: تاس+ سي إن إن+ تليغرام