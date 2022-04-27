بوتين يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بيوم الحرية

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهنئة إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا بمناسبة يوم الحرية.

وأشار بوتين في تهنئته، إلى التطور الديناميكي للعلاقات بين البلدين والحوار السياسي الراسخ.

وجاء في برقية التهنئة التي تم نشرها اليوم الأربعاء على موقع الكرملين على الإنترنت: "تتطور العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا بشكل ديناميكي وتتسم بروح الشراكة الاستراتيجية. وتمت إقامة الحوار السياسي الهادف والتعاون المثمر، في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية. ويعطي النتائج الجيدة، تنسيق جهود موسكو وبريتوريا في إطار الأمم المتحدة ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف".

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وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في التطور اللاحق للعلاقات المتبادلة المنفعة بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك يخدم مصالح الشعبين و "يسير في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين".

وتمنى الرئيس بوتين لرئيس جنوب إفريقيا، الصحة والنجاح ولجميع مواطني هذه الدولة الرفاه والازدهار.

يوم الحرية- العيد الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا. في 27 أبريل 1994، بعد تصفية نظام الفصل العنصري، أجريت أول انتخابات ديمقراطية عامة في البلاد.

المصدر: تاس