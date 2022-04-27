 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

وزير الدفاع الصيني في طهران

أخبار العالم

وزير الدفاع الصيني في طهران
Globallookpress
وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swfy

وصل وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، صباح الیوم الأربعاء إلی طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية.

إقرأ المزيد
طهران: العلاقات القوية بين إيران والصين
طهران: العلاقات القوية بين إيران والصين "وضعت حدا للهيمنة الأمريكية"

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوزير الصيني يعتزم خلال هذه الزيارة، إجراء مباحثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد حمدرضا آشتیاني، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وستشمل المباحثات الإيرانية الصينية، آخر التطورات الدولية والإقليمية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين ورفع مستوى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالات إيرانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا