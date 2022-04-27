تركيا.. القبض على إرهابي ترك عبوة ناسفة في إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلقاء القبض على الإرهابي الذي ترك عبوة ناسفة أمام مؤسسة شبابية بمدينة إسطنبول الخميس الماضي.

وأوضح صويلو، أن "شرطة إسطنبول ألقت القبض على الإرهابي (ب.ي)، الذي ترك عبوة ناسفة أمام فرع وقف الشباب التركي "TÜGVA" الخميس الماضي، في عملية ناجحة".

وشهدت مدينة إسطنبول، الخميس الماضي، وقوع انفجار أمام فرع وقف الشباب التركي "TÜGVA" بمنطقة غازي عثمان باشا على الشق الأوروبي من إسطنبول.

المصدر: "الأناضول"