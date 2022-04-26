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بوتين يذكّر غوتيريش بـ"سابقة كوسوفو"

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بوتين يذكّر غوتيريش بـ
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأذهان "سابقة كوسوفو"، خلال حديثه عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وخلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء، ذكّر بوتين بقرار محكمة الأمم المتحدة حول كوسوفو، القاضي بأنه في الحالات المتعلقة بحق تقرير المصير لا يعتبر كيان معين ملتزما بطلب موافقة السلطات المركزية للدولة التي يعلن الانفصال عنها.

وأشار بوتين إلى أن الكثير من الدول الغربية اعترفت باستقلال كوسوفو بعد إعلان الإقليم انفصاله عن صربيا في 2008.

وأكد أنه كان من حق الجمهوريتين في دونباس إعلان الاستقلال لأن "السابقة القانونية قد نشأت".

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وأضاف: "ونحن عملنا نفس الشيء تجاه جمهوريتي دونباس. وبعد أن قمنا بذلك توجهتا إلينا بطلب تقديم المساعدة العسكرية لهما في التصدي للدولة التي تخوض عملية عسكرية ضدهما".

وقال: "كان من حقنا فعل ذلك بالتوافق التام مع المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: تاس

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