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قتلى في انفجار قرب معهد صيني بالجامعة الباكستانية في كراتشي

تفكيك النصب تحت قوس صداقة الشعوب في كييف

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تفكيك النصب تحت قوس صداقة الشعوب في كييف
Sputnik
قوس صداقة الشعوب في مدينة كييف
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قال موقع "Strana.ua" الأوكراني على الإنترنت، إن السلطات في كييف باشرت بتفكيك النصب التذكاري للعمال الروس والأوكرانيين الموجود تحت قوس صداقة الشعوب.

يوم أمس الاثنين، أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، عبر قناته على Telegram، عن تفكيك هذا النصب التذكاري الواقع في حديقة كريشاتي في كييف.

وأضاف الموقع: "تجري عملية تفكيك النصب التذكاري الواقع تحت قوس صداقة الشعوب في كييف".

في 21 مايو عام 2015، بدأ سريان مفعول القوانين التي حددت عملية التخلص من الرموز السوفيتية والشيوعية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

 

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