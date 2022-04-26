بوشيلين: العسكريون الأوكرانيون في "آزوفستال" طلبوا إجلاءهم إلى تركيا

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، طلبوا إجلاءهم إلى تركيا.

وأشار بوشيلين، إلى أن هؤلاء المسلحين رفضوا أن يتم إجلاؤهم إلى المناطق الخاضعة لسلطات كييف.

وأضاف: "يتصل المسلحون بقواتنا وبالقوات الروسية، في محاولة للمساومة على أفضل السبل للاستسلام. ومن الواضح أنهم لا يثقون في سلطات كييف حقا. في طلباتهم الأخيرة، طرحوا التوجه ليس إلى كييف، وليس إلى الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا، بل الذهاب إلى تركيا. أحد الخيارات. هناك يريدون نزع سلاحهم. ويقولون: سنخرج مع سلاحنا ونبحر إلى تركيا، وهناك سنسلم هذا السلاح".

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ويصر بوشيلين على أن عناصر فوج "آزوف"، من مجرمي الحرب وتجب محاكمتهم. وقال: "إذا كنا نتحدث عن عناصر آزوف، فهم من مجرمي الحرب، ويجب أن يخضعوا للمحاكمة. ببساطة لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك".

وأضاف بوشيلين أنه تحدث كثيرا مع سكان ماريوبول، الذين أخبروه عما عانوا من القوميين المتعصبين الأوكرانيين.

المصدر: تاس