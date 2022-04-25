باريس.. القبض على ضابط شرطة أطلق النار على سيارة وقتل شخصين

أفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال ضابط الشرطة الذي أطلق النار على سيارة في العاصمة باريس، وقتل اثنين من ركابها.

وذكرت قناة "BFMTV"، أن "الحادث وقع مساء الاثنين، عندما أوقف ضباط إنفاذ القانون السيارة للتحقق من المستندات".

وأشارت إلى أنه "فجأة بدأ السائق يتحرك مرة أخرى وصدم مجموعة من رجال الشرطة، وبدأ أحدهم في إطلاق النار على السيارة من بندقية آلية من طراز (HK G36)، ليردي السائق والراكب في المقعد الأمامي صريعين نتيجة إطلاق النار، فيما اصيب شخص آخر في السيارة ونقل إلى المستشفى".

وأضافت: "لم ترد تقارير عن وقوع اصابات في صفوف الشرطة".

ونقلت القناة عن مكتب المدعي العام، أنه "تم اعتقال ضابط شرطة بتهمة القتل غير المتعمد لشخصين يبلغان من العمر 25 و31 عاما".

المصدر: "نوفوستي"