جزر أنتيغوا وبربودا تطالب لندن بتعويضات عن حقبة العبودية

طالب غاستون براون رئيس وزراء جزر أنتيغوا وبربودا المستعمرة البريطانية السابقة في البحر الكاريبي المملكة المتحدة بتعويض بلاده عن حقبة العبودية إبان استعمارها.

وخلال لقاء جمع الأمير إدوارد وكونتيسة ويسيكس صوفي، برئيس الوزراء، كشف الأخير أن الأمة تنوي إزالة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، من منصب رئيسة الدولة "في مرحلة ما" ولكن ليس في المستقبل القريب.

وأضاف: "لدينا تقليد تاريخي طويل كمستعمرة للمملكة المتحدة وما زلنا نحتفظ بالملكة كرئيسة لدولتنا، على الرغم من أنني يجب أن أقول إننا نطمح في مرحلة ما إلى أن نصبح جمهورية، وحتى ذلك الوقت ستبقى الملكة على رأس الدولة"، مبينا أنه لا يتوقع معالجة قضية تعويضات العبودية وحلها بالكامل خلال هذه الزيارة، "إلا أننا نأمل أن يأمل الزوجان مدى أهمية هذا الأمر".

المصدر: "الإندبندنت"