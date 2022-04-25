نائب وزير الخارجية الروسي يجتمع بالسفير الأمريكي

عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين اجتماعا مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان مقتضب أن الطرفين خلال الاجتماع "ناقشا بعض المسائل ذات الطابع الثنائي"، دون شرح المزيد من التفاصيل.

ويعد ذلك أرفع اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ويأتي اللقاء على خلفية تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية أحداث أوكرانيا، وفرض واشنطن وحلفائها عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

المصدر: RT