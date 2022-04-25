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طوكيو تنتقد كييف بسبب مقطع فيديو يقارن الإمبراطور الياباني بهتلر

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طوكيو تنتقد كييف بسبب مقطع فيديو يقارن الإمبراطور الياباني بهتلر
Globallookpress Scherl
الإمبراطور الياباني هيروهيتو (1901-1989)
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انتقدت اليابان أوكرانيا بسبب مقطع فيديو يقارن عهد شووا، بحكم هتلر.

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جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيهيكو إيسوزاكي، أثناء مؤتمر صحفي أشار خلاله إلى أن وضع الإمبراطور هيروهيتو على قدم المساواة مع أدولف هتلر هو أمر عار عن الصحة ومؤسف.

وأضاف إيسوزاكي أن الجانب الأوكراني أزال الفيديو وقدم اعتذارا.

وقد استمرت فترة حكم الإمبراطور هيروهيتو (1901-1989) ما بين السنوات 1926-1989، وتدعى تلك الفترة "عهد شووا"، أي "فترة السلام المنير"، وكانت الفترة الأطول بين فترات جميع أباطرة اليابان.

المصدر: نوفوستي

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