مقتل أربعة أشخاص طعنا جنوب لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على أربعة أشخاص مقتولين طعنا في منزل في جنوب لندن، وتم القبض على رجل.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا بحدوث إزعاج في حوالي الساعة 1:40 صباحا وأن عناصرها انتقلوا إلى منزل في منطقة بيرموندسي.

وعثرت الشرطة في الداخل على ثلاث نساء ورجل يعانون مما يعتقد أنها إصابات ناتجة عن طعن.

وأعلنت الشرطة عن وفاة الأربعة في مكان الحادث، مضيفة أنه تم اعتقال رجل خامس للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

وقالت الشرطة إنها ما زالت تتصل بأهالي الضحايا، ولم تكشف عن هوياتهم.

المصدر: أ ب