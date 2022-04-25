فرنسا.. وزارة الداخلية تنشر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

نشرت وزارة الداخلية الفرنسية فجر الاثنين النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.

وقالت الداخلية الفرنسية إن ماكرون حصل على 58,55% من الأصوات فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41,45% من أصوات الناخبين.

وأفادت الوزارة بأن 18779809 ناخبين صوتوا لماكرون فيما صوت 13297728 لصالح لوبان.

وأشارت في إحصائياتها النهائية إلى أن 35096540 صوتوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأن 13655960 امتنعوا عن التصويت.

وأصبح ماكرون بفوزه في الانتخابات أول رئيس يعاد انتخابه منذ ولاية جاك شيراك سنة 2002.

المصدر: RT