"تويتر" يعيد النظر في عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك

بدأت شركة "تويتر" الأمريكية مرة أخرى في دراسة اقتراح رجل الأعمال إيلون ماسك لشرائها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد نقلا عن مصادر أن المعلومات التي تفيد بأن ماسك مستعد لاستثمار 46.5 مليار دولار في شراء جميع أسهم تويتر دفعت الشركة إلى إعادة النظر في الصفقة. ولا تزال "تويتر" تبحث قيمة الشركة من أجل فهم ما إذا كانت الصفقة مربحة للموافقة عليها.

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ونوهت الصحيفة إلى أن الشركة، كشرط إضافي، قد تطلب من ماسك تعويض المصاريف إذا لم تتم الصفقة.

ومن المتوقع أن يتخذ تويتر قرارا بشأن اقتراح ماسك الأسبوع المقبل، والتقى رجل الأعمال مع العديد من مساهمي الشركة لشرح فوائد اقتراحه.

ووفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يمتلك ماسك 9.2٪ من شركة "تويتر".

المصدر: تاس