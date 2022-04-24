تركيا تتهم "بعض القادة الغربيين" بالنفاق في قضية إبادة الأرمن

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "بعض الزعماء الغربيين" بالنفاق، لاستخدامهم مصطلح الإبادة الجماعية في توصيف سياسات الإمبراطورية العثمانية تجاه الأرمن مطلع القرن الماضي.

ونشر تشاووش أوغلو على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون وهما يؤكدان، في معرض تعليقهما على تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا، على ضرورة تعريف الإبادة الجماعية ليس من قبل السياسيين، بل من قبل الحقوقيين.

وأرفق وزير الخارجية التركي هذا الفيديو بعبارة: "قال بعض الزعماء الغربيين إنه لا يجوز استخدام كلمة "إبادة" إلا بقرار قضائي. صحيح، ويتمثل أوضح مثال على نفاقهم في استخدام نفس الأشخاص كلمة "إبادة جماعية" في الإشارة إلى أحداث عام 1915 بدوافع سياسية".

Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru!



Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise iki yüzlülüklerinin en bariz örneğidir. pic.twitter.com/3uQ2AVTeMJ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2022

وتنفي تركيا وقوع أي إبادة جماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، معترفة في الوقت نفسه بسقوط العديد من الضحايا بين الأرمن خلال هذه الفترة.

ووفقا لتقييمات مختلفة، تتراوح حصيلة ضحايا تلك الأحداث المأساوية بين 200 ألف وأكثر من مليوني أرمني قتلوا على أيدي الأتراك أو لقوا مصرعهم جراء تهجيرهم قسرا إلى مناطق خالية.

وأصبح بايدن قبل عام أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة التركية للأرمن، بينما يعرف ماكرون بأنه أحد أشد معارضي نفي إبادة الأرمن.

المصدر: RT