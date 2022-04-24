البابا فرنسيس للبطريرك كيريل: فليجعلنا الروح القدس صانعين للسلام في أوكرانيا

بعث بابا الفاتيكان فرنسيس برقية لغبطة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتضرع فيها للروح القدس أن يجعله والبطريرك كيريل صانعين للسلام في أوكرانيا.

ونشر الموقع الإلكتروني للبطريرك كيريل اليوم الأحد نص البرقية التي أشار فيها الحبر الأعظم إلى أن الاحتفالات بعيد الفصح تأتي في هذه السنة "في أيام التي نشعر بها بكل وطأة معاناة البشرية المنكسرة بالعنف والحرب ومختلف أوجه الظلم".

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ودعا الحبر الأعظم البطريرك كيريل إلى الصلاة لبعضهما، وقال: أدعو الروح القدس ليجعلنا صانعين للسلام ولاسيما في أوكرانيا التي تمزقها الحرب، كي يصبح انتقال الفصح العظيم من الموت إلى حياة حقيقة للشعب الأوكراني الذي يتطلع إلى فجر جديد يضع حدا لظلام الحرب".

المصدر: RT