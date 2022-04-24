أرمينيا تسقط جميع التهم عن ناشط موال لروسيا

أعلن الناشط الأرمني وزعيم حركة "أزاتغروم التحرير" ميكا باداليان إسقاط جميع التهم عنه في بلاده، عقب اعتقاله بتهمة تعطيل تظاهرة مناهضة لروسيا عند مبنى السفارة الروسية في يريفان.

وأوضح أن "سبب اعتقاله هو الإجراء الذي قام به في 21 أبريل ضد رفع العلم الأوكراني في أرمينيا".

وكتب على "تيليغرام": "النصر! تم إسقاط جميع التهم! أنا حر".



وأشارت لجنة التحقيق الأرمينية إلى أن "اعتقال باداليان لا علاقة له بعرقلة العمل المناهض لروسيا"، وتم بتهمة "تقرير كاذب عن عمل إرهابي".

وأكدت لجنة التحقيق أن "باداليان ليس لديه معلومات عن الهجوم الإرهابي الوشيك، وأرسل رسالة كاذبة على مواقع التواصل في 11 أبريل 2022، تفيد باحتمال وقوع هجمات إرهابية في يريفان وخارج العاصمة لخلق حالة من الذعر"، فيما أراد من ذلك منع التظاهرة المناهضة لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"