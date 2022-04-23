بكين تطالب واشنطن بتوضيح أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا

طالبت الصين الولايات المتحدة بتقديم توضيح شامل ومفصل لأنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، ومعارضتها لأي تحقيق تعددي حول هذه النشاطات التي كشفتها العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أمس الجمعة: "الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية... هناك غموض بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، مما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".

وتابع: "كم عدد منشآت التعاون البيولوجي الأمريكية الموجودة حول العالم؟.. كم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وما الغرض من استخدامها؟.. ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا الكشف عنها بموجب الاتفاقية؟.. هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية، عقب تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن "اكتشاف روسيا وثائق ومعلومات حول الخطة البيولوجية العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا".

وكشف الجانب الروسي عن حقائق ذات صلة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وطالب بتوضيحات مفصلة من الجانب الأمريكي.

المصدر: "شينخوا"