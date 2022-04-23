الكونغو الديمقراطية.. تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا منذ وقت طويل

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا بتسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسببت بوفاة المريض لاحقا.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم عن تفشي فيروس إيبولا بعد تأكيد إصابة في مبانداكا، وهي مدينة تقع في مقاطعة استوائية شمال غرب البلاد وهذه ثالث حالة في المقاطعة منذ عام 2018، فيما تم تأكيد حالة واحدة فقط حتى الآن".

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والمريض رجل يبلغ من العمر 31 عاما بدأ يعاني من أعراض الحمى في 5 أبريل، وعولج في المنزل لأكثر من أسبوع، ثم ذهب إلى مستشفى محلي.

وإيبولا عدوى فيروسية تصيب الإنسان وبعض أنواع الحيوانات، واجتاح وباء إيبولا غرب إفريقيا في عام 2015، وتحديدا غينيا وسيراليون وليبيريا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب خلال الوباء 28.6 ألف شخص وتوفي أكثر من 11.3 ألف.

المصدر: نوفوستي