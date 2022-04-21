منظمة الدول الأمريكية تعلق عضوية روسيا كبلد مراقب

صادق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية على قرار تعليق عضوية روسيا بلدا مراقبا لدى المنظمة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المنظمة إن 25 عضوا في المجلس الدائم صوتوا لصالح القرار، فيما لم يصوت أي عضو ضده، وامتنع 8 أعضاء عن التصويت وغاب عنه عضو واحد.

وكانت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبوليفيا والسلفادور وهندوراس بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

وعلقت المنظمة صفة روسيا "حتى وقفها الأعمال العسكرية وسحب قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا".

وكانت السفارة الروسية بواشنطن قد استنكرت تصريحات الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو عن إمكانية إعادة النظر في صفة روسيا لدى المنظمة، مشيرة إلى أن "تسييس جدول أعمال المنظمة يقوض سمعتها".

يذكر أن منظمة الدول الأمريكية تضم 35 عضوا من دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتتخذ من واشنطن مقرا لها.

المصدر: تاس