زعيم المافيا التركي يهاجر من البلاد

كشف الصحفي التركي إسماعيل صايمازي، أن زعيم المافيا في البلاد، علاء الدين تشاكيجي، هاجر من تركيا واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح صايمازي، أنه حصل على هذه المعلومة من الدائرة المقربة من تشاكيجي، مشيرا إلى أن الأخير ذهب في البداية إلى كندا، ولكن يبدو أن الوضع لم يعجبه، لينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الدائرة المقربة من تشاكيجي تزعم أنه ذهب إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج، مبينا أن تشاكيجي الذي عاش من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية 3 سنوات ونصف، غير معروف كم سيبقى هذه المرة في الولايات المتحدة.

وكان تشاكيجي قد أطلق سراحه من السجن في تركيا بناء على طلب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.

المصدر: صحيفة "زمان"