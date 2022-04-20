قيادي عسكري أوكراني في نداء يائس أخير: انقلونا إلى دولة ثالثة!

وجه أحد القادة العسكريين الاوكرانيين المحاصرين في مصنع للمعادن بمدينة ماريوبول، نداء يائسا، مطالبا بنقلهم إلى بلد ثالث.

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وتحدث القيادي العسكري الاوكراني في مقطع فيديو، عن أوضاعهم البائسة في المنطقة المحاصرة من قبل الجيش الروسي، راجيا مساعدتهم والعمل على إنقاذهم وترحيلهم إلى أراضي دولة ثالثة.

وكالة الصحافة الفرنسية بدورها ذكرت أن قياديا في قوات مشاة البحرية الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول صرّح في مقطع مصور قائلا: "ربما نواجه أيامنا، إن لم تكن ساعاتنا الأخيرة"، طالبا في تسجيل مصور نشره على فيسبوك في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إخراجهم من المكان.

وأوضحت الوكالة أن المتحدث هو "سيرغي فولينا، من لواء مشاة البحرية الأوكرانية الـ 36 الذي يتحصن في مصنع آزوف ستال الضخم والمحاصر من قبل القوات الروسية"، مشيرة إلى أنه قال في المقطع المصور: "نناشد ونلتمس من جميع زعماء العالم مساعدتنا"، مضيفا قوله: "نطلب منهم القيام بإخراج قواتنا ونقلنا الى منطقة تابعة لطرف ثالث".

وأقر القيادي في قوات مشاة البحرية الأوكرانية المحاصرين في المدينة، بأنهم داخل هدف واحد فقط، هو مصنع آزوف ستال، فيما كانت روسيا قد دعت يوم الثلاثاء بقايا القوات الأوكرانية المحاصرة داخل مصنع آزوف ستال في ماريوبول إلى إلقاء سلاحها بشكل فوري والاستسلام، حفاظا على حياتها.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قد اعلن في تسجيل مسموع يوم الثلاثاء أن القوات الروسية ستنتهي اليوم أو غدا من عصابات "بانديرا" المحاصرة في ماريوبول، وستسيطر بشكل كامل على مصنع "آزوف ستال" للتعدين.

المصدر: RT