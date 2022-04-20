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أكثر من 3000 جندي أوكراني في دونباس سلموا أنفسهم منذ بداية العملية العسكرية

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أكثر من 3000 جندي أوكراني في دونباس سلموا أنفسهم منذ بداية العملية العسكرية
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قال دانييل بيزسونوف، المسؤول الإعلامي في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أكثر من 3000 عسكري أوكراني استسلموا وسلمو أنفسهم للقوات الشعبية في دونباس منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وأضاف بيزسونوف: "وفقا للتقارير الرسمية للقوات الشعبية، استسلم أمس الثلاثاء خمسة مقاتلين كانوا محاصرين في مصنع آزوف ستال في ماريوبول. وبشكل عام، لدينا أكثر من ثلاثة آلاف أسير حرب سلموا أنفسهم لقوات لوغانسك ودونيتسك".

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وبحسب قوله ، "بعض هؤلاء أسرى الحرب موجودون في منطقة دونباس، وتم نقل بعضهم الآخر إلى أراضي روسيا".

المصدر: نوفوستي

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