المسلحون الأوكران حولوا مدرسة في خيرسون إلى معقل عسكري

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي اكتشف معقلا للدفاع ومستودعا للأسلحة والذخائر العسكرية تابع للقوات الأوكرانية في مدرسة بمدينة خيرسون الأوكرانية المحررة.

وجاء في البيان: "اكتشف الجنود الروس معقلا أوكرانيا للدفاع في مدينة خيرسون. هذه المرة، استخدم النازيون الأوكرانيون إحدى مدارس المدينة لتحصين أنفسهم".

يشار إلى أن المسلحين استخدموا هذه المدرسة كنقطة انتشار وحولوها إلى معقل.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المؤسسة التعليمية هذه نفسها وطابقها الأرضي كانا مليئين بصناديق الذخيرة والأسلحة وكذلك الأدوية والمعدات العسكرية.

يذكر أن الجيش الروسي قام بفحص الموقع بحثا عن ألغام ومتفجرات وأزال جميع الأسلحة والذخيرة. ثم تم تسليم المبنى لإدارة التعليم في المدينة.

من جهتها قالت تاتيانا فاسيونينا، مديرة المدرسة: "في 24 فبراير، اقتحمت القوات المسلحة الأوكرانية، مرتدية زيا مدنيا، المدرسة. وسرعان ما بدأوا في الاستقرار والتموضع بداخلها، وشرعوا في إحضار بعض الصناديق، وبعض الأشياء، وبعض المعدات على ما يبدو، كانوا جنودا، لكنهم كانوا جميعا يرتدون الزي المدني".

وتسيط القوات المسلحة الروسية حاليا على منطقة خيرسون بأكملها.

المصدر: نوفوستي