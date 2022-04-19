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جونسون يعتذر لخرقه قواعد الحجر العام ويرفض الاستقالة

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جونسون يعتذر لخرقه قواعد الحجر العام ويرفض الاستقالة
AFP
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قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اعتذاره من النواب لخرقه قواعد الحجر العام، لكنه رفض أن يقدم استقالته.

ووسط صيحات الاستهجان من النواب، قال جونسون أمام البرلمان إن الشعب البريطاني "له الحق في توقع ما هو أفضل من رئيس وزرائه"، مجددا تأكيده أنه لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ في ذلك الوقت".

وأضاف: "لم يخطر ببالي أن عقد اجتماع في غرفة مجلس الوزراء قبل اجتماع حيوي بشأن استراتيجية كوفيد كان انتهاكا للقواعد.. كان هذا خطأي وأنا أعتذر عنه"، مؤكدا أنه يحترم نتيجة تحقيق الشرطة.

وقال: "لأنني أعرف مدى غضب وخيبة الأمل لدى الناس، فأشعر بإحساس أكبر بالالتزام بالوفاء بأولويات الشعب البريطاني".

المصدر: "الغارديان" + "أ ف ب"

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