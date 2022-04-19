"أ ف ب": رئيس الوزراء الإسباني سيزور كييف "قريبا"

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، سيتوجه إلى كييف "قريبا"، دون تحديد موعد الرحلة "لأسباب أمنية".

وتأتي الزيارة بعد أن أعلن سانشيز يوم أمس الاثنين إعادة فتح السفارة الإسبانية في كييف "خلال أيام قليلة".

وقال سانشيز في مقابلة مع شبكة "أنتينا 3" التلفزيونية إنه "خلال أيام سنعيد فتح سفارة إسبانيا في كييف"، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل "دليلا إضافيا على وقوف الحكومة الإسبانية والمجتمع الإسباني إلى جانب الشعب الأوكراني".

وكانت إسبانيا نقلت سفارتها في كييف وطاقمها الدبلوماسي من العاصمة الأوكرانية إلى بولندا المجاورة، غداة بدء "الغزو الروسي" في 24 فبراير، حسب الوكالة الفرتسية.

المصدر: "أ ف ب"