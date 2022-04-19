وزير خارجية هنغاريا من أنقرة: لن نسمح بنقل الأسلحة والدعم العسكري من أراضينا إلى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تدعم نقل الأسلحة والدعم العسكري عبر أراضي بلاده إلى أوكرانيا.

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وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، قال بيتر سيارتو: "لا ندعم نقل الأسلحة والدعم العسكري عبر المجر إلى أوكرانيا، وفي الانتخابات الأخيرة في المجر، الشعب دعمنا في هذا التوجه..لن نسمح بنقل الأسلحة والدعم العسكري من أي جهة كانت عبر أراضينا إلى أوكرانيا".

وأضاف بيتر سيارتو: "في نفس الوقت نحن ندعم وحدة وسيادة أوكرانيا، وأبوابنا مفتوحة للمدنيين من أوكرانيا".

وتابع: "لا ندعم العقوبات الأوروبية أو غيرها على قطاع الطاقة والغاز الروسي"، مشددا على أنه "يجب أن يبقى قطاع الطاقة والغاز الروسي، خارج العقوبات المفروضة على موسكو".

من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قائلا: "منذ البداية، نقول في تركيا إن الحل الوحيد للأزمة الأوكرانية يجب أن يكون ديبلوماسيا وسياسيا وليس عسكريا، ونؤكد هذا على كل المستويات وفي كل اللقاءات، وتواصلنا مع مختلف الأطراف".

وأكمل: "منذ البداية رفضنا الهجوم الروسي على أوكرانيا وأدناه، وقلنا إننا لا يمكننا قبوله، ولكن يجب أن تتوقف الحرب الآن".

واستطرد مولود تشاووش أوغلو: "التطورات الحاصلة الآن في ماريوبول ودونباس، أثرت سلبا بشكل واضح على جهودنا وعلى المحادثات الديبلوماسية بين الطرفين الروسي والأوكراني".

المصدر: RT