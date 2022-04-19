الملك عبد الله وأردوغان يبحثان الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تطورات الأوضاع بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

إقرأ المزيد

وبحسب الرئاسة التركية والديوان الملكي الأردني، بحث الجانيان التطورات الأخيرة في القدس، خلال اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين.

من جهته، قال أردوغان في تغريدته إنه "عبر للعاهل الأردني عن بالغ أسفه وقلقه جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في شهر رمضان"، لافتا إلى أنهما "اتفقا على التعاون بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحلال السلام في المنطقة".

Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti.



Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2022

هذا وكتب الديوان الملكي في "تويتر": "الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس".

جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في #القدس#الأردن — RHC (@RHCJO) April 18, 2022

المصدر: RT