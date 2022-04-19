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"أرنب" عيد الفصح يحرج بايدن ويمنعه من الإجابة عن سؤال مراسلة أفغانية مشهورة! (فيديو)

أخبار العالم

EPA/SHAWN THEW / POOL
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ظهر فجأة موظف يرتدي زي أرنب عيد الفصح، أمس الاثنين، وأعاق الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرد على سؤال أحد المراسلين في حديقة البيت الأبيض.

وبدأ بايدن، الذي يستضيف أول لفة بيض عيد الفصح في البيت الأبيض خلال رئاسته، مع تضاؤل ​​جائحة كوفيد 19، في الرد على سؤال المراسلة الأفغانية، نظيرة كريمي، قبل ظهور الأرنب ومقاطعته للرئيس.

وقام توماس سي ديلون، أحد الحضور في الحدث، بنشر تغريدة على "تويتر" حول الواقعة، التي لم تكن مرئية لمعظم المتفرجين.

وعلق ديليون في مقطع مدته 11 ثانية: "سرعان ما قاطع أرنب عيد الفصح جو بايدن بعد أن بدأ بالتعليق على الاحداث في أفغانستان وباكستان في البيت الأبيض".

ونشر ديلون، مستشار العلاقات العامة والمستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نسخة موسعة من الفيديو، بما في ذلك استفسار المراسلة كريمي الموجز الذي يصعب سماعه بشأن أفغانستان وباكستان وروسيا.

وكان بايدن يهم بالإجابة، قبل أن يهرع الأرنب إليه ويوقفه.

وهز بايدن رأسه تجاه الشخصية التي ترتدي الملابس في صدمة واضحة، ولوح "الأرنب" بحماس وأخذ بايدن بعيدا، على ما يبدو لأنه كان بحاجة إلى بدء جولة أخرى من منافسة دحرجة البيض من خلال إطلاق صافرة.

وبدت المسؤولة الصحفية في البيت الأبيض، ميغان هايز، وكأنها هي من ارتدت زي الأرنب، حيث غردت صورة لها في بدلة الأرنب مع بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن. لكن يبدو أن الصورة قد تم التقاطها إما قبل أو بعد مشاركة المجموعة في الحدث.

ويعتبر صحفيو البيت الأبيض على نطاق واسع أن هايز، مديرة تخطيط الرسائل في الإدارة، مسؤول عن تقييد وصول الصحافة إلى بايدن في المناسبات العامة خلال العام الماضي.

وفي عام 2008، خلال إدارة جورج دبليو بوش، ارتدى شون سبايسر، الذي أصبح أول سكرتير صحفي في البيت الأبيض للرئيس دونالد ترامب، زي الأرنب لعيد الفصح.

المصدر: "nypost"

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