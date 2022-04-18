ماكرون: لا أستبعد إجراء مزيد من الاتصالات مع بوتين بشأن أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد إجراء مزيد من الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع أوكرانيا.

وأوضح ماكرون في حديثه مع قناة "فرانس 5"، أنه "في الأيام الأخيرة، أصبح حوارنا (مع بوتين) أقل حدة بسبب الحملة الانتخابية في فرنسا ... لكن لا أستبعد الاتصالات لعدة أسباب، أولها هو أننا يجب أن نكون دائما مستعدين لليوم التالي".

وجاء تصريح ماكرون ردا على تعليق لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي قال في وقت سابق إنه "لا جدوى من التحدث مع بوتين".

المصدر: "نوفوستي"