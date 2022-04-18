بوتين يبحث مع عباس الأوضاع في القدس والعملية العسكرية في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحداث الأخيرة في القدس والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد الكرملين في بيان أنه "خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بمبادرة من الجانب الفلسطيني تمت مناقشة قضايا التسوية في الشرق الأوسط في سياق التوتر في الضفة الغربية لنهر الأردن والقدس الشرقية. تم الإعراب عن الأمل في ألا يتطور ذلك إلى مواجهة فلسطينية إسرائيلية واسعة النطاق. والتأكيد على أهمية استئناف الحوار المباشر بين فلسطين وإسرائيل تحت رعاية الرباعية الدولية".

إقرأ المزيد

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الفلسطيني على سير العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية لحماية دونباس والمفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين.

وتم التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي. وتم التأكيد على الرغبة المتبادلة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية.

وهنأ بوتين عباس والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه أطلع عباس نظيره الروسي على آخر التطورات، وخاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل الإسرائيليين بحماية القوات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وشكر عباس روسيا على مواقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

المصدر: الكرملين + "وفا"