استطلاع: غالبية الناخبين البريطانيين يصفون جونسون بالكاذب

وجد استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين يصفون رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه "كاذب"، وأن 16% فقط من الناس يستخدمون لغة إيجابية لوصفه.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة JLPartners بتكليف من صحيفة The Times، بعد تغريم رئيس الوزراء لخرقه قواعد الحجر العام، فإن أكثر من 70% من الناخبين يصفون جونسون بعبارات سلبية.

وطلب من الناخبين وصف رئيس الوزراء، وكان الوصف الأكثر شيوعا هو أنه "كاذب" و"غير كفء" و"غير جدير بالثقة". ومن بين المصطلحات الأخرى التي استخدمها الناخبون لوصف جونسون هي "أحمق" و"مهرج".

يذكر أنه لا يمكن عزل جونسون من منصبه من قبل الناخبين حتى الانتخابات العامة المقبلة، التي ستجري في عام 2025 على أبعد تقدير. لكن يمكن لنواب حزب المحافظين اختيار التصويت بـ"عدم الثقة" في قيادته واستبداله بشخص آخر من الحزب.

المصدر: "الإندبندنت"