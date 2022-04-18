كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني

استدعت سيئول، اليوم الاثنين، سفير طهران لديها، بعد أن زعمت صحيفة إيرانية أن إيران يجب أن توقف سفن كوريا الجنوبية المارة بمضيق هرمز في الخليج.

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واستدعى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، يو سيونغ باي، السفير الإيراني في سيئول، سعيد بادامتشي شبستاري، ونقل له مخاوف بلاده بشأن مقال في صحيفة "كيهان" الإيرانية، يقول إن إيران يجب أن توقف السفن الكورية في مضيق هرمز بسبب الخلافات حول أصول طهران المجمدة في سيئول بموجب العقوبات الأمريكية.

وخلال الاجتماع، قال المبعوث الإيراني إن مقال الصحيفة لا يتماشى مع الموقف الرسمي لطهران، وأطلع يو على موقف إيران من هذا الأمر.

واستولى فيلق الحرس الثوري الإيراني على السفينة الكورية الجنوبية MT Hankuk Chemi بسبب مزاعم "التلوث البيئي" في 4 يناير من العام الماضي.

وتم الإفراج عن السفينة بعد حوالي ثلاثة أشهر، لكن استمرت التكهنات بأن المصادرة يمكن أن تكون مرتبطة بغضب إيران بشأن 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.

المصدر: yonhap