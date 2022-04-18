طهران تكشف عن نقطة خلاف واضحة مع أنقرة

أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن "علاقات إيران وتركيا هي علاقات استراتيجية ومستقرة وتاريخية"، لافتة إلى أن هناك نقطة خلاف واضحة مع أنقرة.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قائلا: "علاقات إيران وتركيا علاقات استراتيجية ومستقرة وتاريخية..ولكن لدينا ملف خلافي واضح بشأن سوريا، وحاولنا العمل على تخفيف هذا الخلاف من خلال مسار أستانا"، مؤكدا "ضرورة احترام الحدود الدولية من قبل جميع دول المنطقة".

وفي سياق متصل، قال خطيب زادة: "شهدنا تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع العديد من دول المنطقة، منها سلطنة عمان وتركيا والعراق".

وأضاف: "نتابع محادثات مع دول الجوار، ولا سيما تركيا وأفغانستان، حول موضوع حقنا من المياه الإقليمية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "مصدر العواصف الترابية في المنطقة برأي الخبراء هو من العراق و سوريا والسعودية، وحتى من السودان..لا يمكن حصر هذه المشكلة بالسدود التي تبنيها تركيا على مصادر المياه الإقليمية، مضيفا: "أداء العراق كان كارثيا في إدارة مصادر المياه، والسدود في تركيا تم بناؤها بقرارات أحادية، ويجب أن نعمل بصورة مشتركة لحل هذه المعضلة".

المصدر: RT