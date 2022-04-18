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الدفاع الروسية: تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومناطق تجمع جنود بصواريخ إسكندر

بمناسبة "يوم الجيش".. إيران تكشف عن أسلحة حديثة (فيديو)

أخبار العالم

بمناسبة
AP Fars News Agency
صورة أرشيفية
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كشف الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، عن امتلاكه لأسلحة ومعدات حربية جديدة، وذلك خلال الاستعراض العسكري بمناسبة "يوم الجيش" في الجمهورية الإسلامية.

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وعرض الجيش الايراني الجيل الجديد من منظومة "دزفول" للمضادات الجوية، وصاروخ "فتح" الدقيق، ومسيرات "أبابيل 5" و"كمان 22"، كأحدث إنجازاته في المجال الدفاعي.

وفي هذه المراسم، حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من أن "أقل حركة من قبل الأعداء، لن تخفى عن أعين قواتنا المسلحة"، لافتا إلى أن "تكاتف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الحرس الثوري الإسلامي، يشكل ذراعين قويتين للقيادة العليا للقوات المسلحة".

المصدر: RT

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