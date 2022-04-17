الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قناعته بقدرة موسكو على تحمل المواجهة مع الغرب.

وذكّر الإعلامي بافل زاروبين، في حوار مع بيسكوف نشر اليوم الأحد ضمن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" بكلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث مؤخرا عن تفكك نموذج العالم أحادي الجانب الذي نشأ بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وشدد على إنه لم يعد بإمكان أي دولة الاحتفاظ بهيمنتها على الصعيد الدولي.

وسأل الإعلامي المتحدث باسم الكرملين: "لم يتمكن الاتحاد الأوروبي في حينه من الصمود أمام هذا العالم الغربي. هل نحن قادرون على ذلك؟"

ورد بيسكوف على هذا السؤال قائلا: "نحن قادرون".

وجاء هذا الكلام على خلفية التصعيد غير المسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب، في ظل شن موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: RT