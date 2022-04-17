الأمم المتحدة قلقة إزاء الغارات الباكستانية على أفغانستان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء غارات الطيران الباكستانية التي طالت مؤخرا مناطق في جنوب شرق أفغانستان.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" قلقها الشديد إزاء التقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء الغارات الجوية التي طالت ليلة الجمعة على السبت ولايتي خوست وكنر الأفغانيتين.

وذكرت البعثة: "لا يجوز أن يشكل المدنيون هدفا أبدا، وتعمل "يوناما" على تقصي الحقائق على الأرض والتحقق من حجم الخسائر".

UNAMA is deeply concerned by reports of civilian casualties, incl. women and children, as a result of airstrikes in #Khost & #Kunar provinces last night. Civilians are never a target. UNAMA is working to establish facts on the ground and verify the extent of losses. #Afghanistanpic.twitter.com/lku9rUSl58 — UNAMA News (@UNAMAnews) April 16, 2022

واستدعت وزارة الخارجية في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" يوم أمس سفير باكستان لدى كابل، وأبلغته احتجاجها على الغارات.

وشدد وزير الخارجية في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي للسفير الباكستاني على ضرورة "منع جميع الانتهاكات العسكرية، بما فيها تلك التي حصلت في خوست وكنر"، محذرا من أنها "تسفر عن تفاقم العلاقات بين الدولتين وتتيح للأعداء إساءة استخدام الوضع، ما يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها".

من جانبه، حث المتحدث باسم "طالبان" ونائب وزير الإعلام في حكومتها، ذبيح الله مجاهد، باكستان إلى "عدم اختبار صبر الأفغان في مثل هذه القضايا، وعدم تكرار نفس الخطأ، وإلا ستواجه عواقب وخيمة".

وأكدت حكومة "طالبان" أن الغارات الباكستانية استهدفت مخيمات للاجئين الباكستانيين، وأفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن القصف خلف 30 قتيلا وجريحا على الأقل في خوست، وستة قتلى في كنر (وهم خمسة أطفال وامرأة).

ونظمت في عدد من المدن الأفغانية أمس مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجا على الغارات.

A large number of Nangarhar residents held a rally in the Ghanikhil district in the province to protest Pakistani air strikes on Kunar and Khost provinces.

They chanted anti-Pakistan slogans and asked the Islamic Emirate to prevent such attacks by Pakistan.#TOLOnewspic.twitter.com/TkV0mTO2vh — TOLOnews (@TOLOnews) April 17, 2022

من جانبها، أعلنت الخارجية الباكستانية أنها "تنظر في التقارير" عن الغارات، مطالبة السلطات الأفغانية بتعزيز أمن الحدود ومنع استخدام أراضيها كمنطلق لشن جماعات مسلحة هجمات على أراضي باكستان.

ولطالما كانت المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان معقلا لجماعات مسلحة مثل حركة "طالبان باكستان" التي تشن من حين إلى آخر هجمات عبر الحدود على أهداف في باكستان (وهي حركة غير مرتبطة بـ"طالبان أفغانستان"، غير أنهما تشتركان في الفكر".

وأصبحت "طالبان باكستان" أكثر جرأة في هجماتها على القوات الباكستانية منذ عودة "طالبان أفغانستان" إلى الحكم في كابل.

المصدر: RT + وكالات