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أنباء عن عشرات القتلى والجرحى جراء غارات باكستانية على جنوب شرق أفغانستان

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أنباء عن عشرات القتلى والجرحى جراء غارات باكستانية على جنوب شرق أفغانستان
AP Anjum Naveed
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط قتلى وجرحى جراء شن سلاح الجو الباكستاني الليلة الماضية غارات على وكالتي كنر وخوست جنوب شرق أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم السبت عن شهود عيان أن الغارات الباكستانية طالت منطقتي شلتن في كنر وسبيري في خوست.

ولم يعلق مسؤولون في كنر حتى الآن على الموضوع، غير أن متحدثا باسم إدارة الأمن في خوست أكد لـ"طلوع نيوز" وقوع الحادث، دون تقديم أي تفاصيل عن سقوط ضحايا جراءه.

وقال زعيم قبيلي من ولاية وزيرستان الباكستانية يقيم في خوست لـ"طلوع نيوز" إن القصف الباكستاني طال مخيما للاجئين من ولايته وخلف 30 شخصا على الأقل بين قتيل وجريح.

كما نقلت القناة عن شهود عيان في كنر تأكيدهم مقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء القصف.

وأكدت وسائل إعلام أفغانية أخرى صحة الأنباء عن سقوط ضحايا جراء الغارات، بينما لم تعلق حكومة باكستان ووزارة الخارجية في حكومة أفغانستان التي شكلتها حركة "طالبان" بعد على الموضوع.

ويأتي ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية أفغانية عن اندلاع اشتباكات الليلة الماضية بين القوات الباكستانية وعناصر "طالبان" في منطقة مستربل في خوست.

المصدر: "طلوع نيوز" + Hasht-e Subh Daily

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