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زاخاروفا: الوثائق التي بين أيدي القوات الروسية تكشف البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي

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زاخاروفا: الوثائق التي بين أيدي القوات الروسية تكشف البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي
Sputnik
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوثائق التي وقعت في أيدي القوات الروسية تسلط الضوء على جزء من البرنامج البيولوجي العسكري الذي كانت تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية في أراضي أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حوار مع قناة "RT" أن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا أدت إلى اكتشاف هذه الوثائق التي تسلط الضوء جزئيا على البرنامج الذي تنفذه وزارة الدفاع الأمريكية في الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت أن الوثائق التي توجد حاليا بين أيدي القوات الروسية، تكشف هذا البرنامج البيولجي والبحوث التي أجريت في إطاره لدراسة الأمراض الخطيرة بشكل خاص، والمكونات المحتملة للأسلحة البيولوجية، وكذلك الطرق المحتملة لانتشارها الوبائي.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن ما تم اكتشافه حتى الآن نتيجة للعمل الذي جرى تنفيذه "يجعلنا نعتقد بأن جزءا كبيرا من المعلومات حول البرنامج المذكور للجيش الأمريكي لا يزال مخفيا عن المجتمع الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، تحدثت يوم 9 مارس الماضي، بجلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن جهود واشنطن لمنع بعض المواد في المعامل البيولوجية الأوكرانية من "الوقوع في أيدي القوات الروسية".

المصدر: RT

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