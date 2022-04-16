الولايات المتحدة ترهب دول أمريكا اللاتينية بسبب موقفها من روسيا

قال سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن واشنطن تحاول إجبار دول أمريكا اللاتينية على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، مستخدمة الترهيب والتهديد بفرض قيود ضد هذه الدول.

إقرأ المزيد

وأضاف أنتونوف في بيان: "يمكن ملاحظة أن وزارة الخارجية الأمريكية مستاءة بشكل متزايد من الموقف المستقل لدول أمريكا اللاتينية، التي ترفض الانضمام إلى "الحملة الصليبية" للعقوبات ضد روسيا ولديها رؤيتها الخاصة للأزمة الأوكرانية. والغرض من مثل هذا الاستياء مبتذل: وهو ترهيب شركائها (دول أمريكا اللاتينية) بتهديدهم بفرض قيود ثانوية عليهم كعقوبة لعدم الانضمام للحملة المعادية لروسيا".

وبحسب أنتونوف، فإن واشنطن ليست قلقة من "الضرر الواضح" للعقوبات على التنمية الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية وأمنها الغذائي واستقرارها الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، بريان نيكولز، إن الولايات المتحدة تتوقع من جيرانها في نصف الكرة الغربي الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا ومؤسساتها المالية.

ومن المتوقع أن تكون الأحداث في أوكرانيا جزءًا من جدول أعمال زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في الفترة من 19 إلى 20 أبريل إلى بنما، للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول قضايا الهجرة، وسيعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

المصدر: نوفوستي